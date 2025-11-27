Plata para Chiapas en la XL Copa Kenwa Mabuni

El Karate chiapaneco volvió a tener presencia en el podio nacional gracias a las brillantes actuaciones de Valeria Alejandra Pacheco Rodas y Sofía Almeida, quienes conquistaron medallas de plata en la XL Copa Kenwa Mabuni 2025, efectuada en la ciudad de Puebla. La participación de ambas competidoras reafirmó el avance técnico del estado en categorías juveniles y dejó en claro que Chiapas mantiene un crecimiento sostenido en competencias de alto nivel.











