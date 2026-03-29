Playas reciben Semana Santa entre sargazo y derrames

México.- Las playas del país recibieron la Semana Santa entre sargazo y un derrame de petróleo en el Golfo de México, que ha movilizado a distintas dependencias del Gobierno Federal para contrarrestar la contingencia, que de acuerdo con organizaciones ambientalistas suma un total de 630 kilómetros de costa afectada.

El grupo interdisciplinario integrado por Pemex, Semar, Semarnat, Sener, ASEA y Profepa reportó el pasado sábado que las playas del litoral se encuentran limpias y que se mantiene el control de la contaminación, en donde se han recolectado más de 700 toneladas de residuos con hidrocarburos y, en alta mar, para evitar su arribo a playas, se han recolectado 40 toneladas de contaminante.