Popular FC conquista Liga La Reliquia

La Reliquia bajó el telón de su temporada con una final vibrante disputada en la cancha del parque de dicha colonia, escenario que reunió a decenas de familias, jugadores, vecinos y aficionados que abarrotaron las gradas desde antes del silbatazo inicial. El entusiasmo fue creciendo conforme se acercaba la hora del partido, y cuando los equipos saltaron al campo, la expectativa era total: Popular FC y Leones, dos de los conjuntos más regulares del torneo, se verían frente a frente por el título.











