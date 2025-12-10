﻿﻿
Popular FC conquista Liga La Reliquia

Diciembre 10 del 2025
Ambos equipos dieron todo en la cancha del parque de la colonia La Reliquia en esta gran final. Cortesía
La Reliquia bajó el telón de su temporada con una final vibrante disputada en la cancha del parque de dicha colonia, escenario que reunió a decenas de familias, jugadores, vecinos y aficionados que abarrotaron las gradas desde antes del silbatazo inicial. El entusiasmo fue creciendo conforme se acercaba la hora del partido, y cuando los equipos saltaron al campo, la expectativa era total: Popular FC y Leones, dos de los conjuntos más regulares del torneo, se verían frente a frente por el título.




