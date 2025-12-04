Por 24 horas, Ley de Aguas convierte San Lázaro en ring

México.- La reforma de la Ley de Aguas planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo congelada dos meses en la Cámara de Diputados, pero una vez que recibieron luz verde, los diputados del oficialismo la aprobaron en fast track en un solo día.

El miércoles a las 10 de la mañana se echó a andar la maquinaria de la mayoría, y en menos de dos horas, la aplanadora de Morena y sus aliados avalaron el dictamen en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, y de inmediato se envió a la Mesa Directiva para que se discutiera en la sesión que inició ayer.