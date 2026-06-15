Por lo pronto no hay reuniones programadas con CNTE

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que, "por lo pronto", no hay reuniones programadas en los próximos días entre el Gobierno Federal con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes mantienen un plantón en el centro de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que, por lo pronto, lo que está planteado son reuniones tripartitas en los estados para resolver las problemáticas del magisterio.



