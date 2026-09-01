Por mapa, rechaza nuevo emblema de partido Somos

México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la nueva propuesta de emblema presentada por el partido político Somos, al considerar que no elimina el problema de identidad que detectó desde un principio la autoridad electoral y luego refrendó la Sala Superior del Tribunal Electoral.

En su sesión extraordinaria urgente de la noche del lunes, el INE requirió al partido para que, en un plazo máximo de 48 horas, presente una nueva propuesta que atienda los parámetros fijados por el Tribunal Electoral.



