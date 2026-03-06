Predictamen, listo y sin cambios

México.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, de la Cámara de Diputados, ya tienen el predictamen de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin ninguna modificación al proyecto original.

La próxima semana podría votarse en las comisiones, para después enviarla al pleno para su discusión y votación, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, Víctor Hugo Lobo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y al coordinador del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval.