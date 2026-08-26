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Prepara CSP Segundo Informe con gira por 32 entidades

Agosto 26 del 2026
La Presidenta adelantó que el 1.º de septiembre no habrá mañanera por la presentación de su Segundo Informe. Cortesía
La Presidenta adelantó que el 1.º de septiembre no habrá mañanera por la presentación de su Segundo Informe. Cortesía

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su Segundo Informe de Gobierno tendrá una dinámica distinta a la del año pasado. El próximo 1.º de septiembre presentará el informe en Palacio Nacional y, posteriormente, iniciará una gira por las 32 entidades del país, de jueves a domingo, durante aproximadamente tres o cuatro semanas. Al concluir este recorrido, realizará un acto de rendición de cuentas en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).


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