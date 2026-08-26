Prepara CSP Segundo Informe con gira por 32 entidades

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su Segundo Informe de Gobierno tendrá una dinámica distinta a la del año pasado. El próximo 1.º de septiembre presentará el informe en Palacio Nacional y, posteriormente, iniciará una gira por las 32 entidades del país, de jueves a domingo, durante aproximadamente tres o cuatro semanas. Al concluir este recorrido, realizará un acto de rendición de cuentas en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).



