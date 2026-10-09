﻿﻿
SÍGUENOS

Presenta decreto para regular contenidos digitales: CS

Octubre 09 del 2026
El decreto entrará en vigor la próxima semana luego de que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Cortesía
El decreto entrará en vigor la próxima semana luego de que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Cortesía

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el decreto para garantizar que las plataformas digitales sean espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, al retirar publicaciones relacionadas con discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual; suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia en el entorno escolar, acoso y ciberacoso; ciberbullying, conductas ilícitas y material sexual explícito.


﻿