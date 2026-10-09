Presenta decreto para regular contenidos digitales: CS

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el decreto para garantizar que las plataformas digitales sean espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, al retirar publicaciones relacionadas con discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual; suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia en el entorno escolar, acoso y ciberacoso; ciberbullying, conductas ilícitas y material sexual explícito.



