Presenta Harfuch logros en materia de seguridad

México.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que del 1º de octubre de 2024 al 31 de enero de 2026 han sido detenidas 43 mil 438 personas por delitos de alto impacto; en 24 estados se detuvieron 814 extorsionadores.
Explicó que se han asegurado más de 327 toneladas de droga, incluyendo mil 800 kilogramos y más de cuatro millones de pastillas de fentanilo, del mismo modo decomisaron 22 mil 800 armas de fuego. Mientras que el Ejército y la Marina han desmantelado más de dos mil laboratorios para la producción de metanfetaminas y en acciones en Altamar se han asegurado 51 toneladas de cocaína.