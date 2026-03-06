Presentan avances de jornadas de paz en Jalisco

Zapopan.- Para fomentar la paz en Jalisco, los gobiernos federal y estatal han organizado ferias deportivas, recuperación de espacios públicos y exhibición de tradiciones, además de 278 jornadas por la paz en diferentes municipios, donde participaron más de 100 mil personas.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob), informó que a través de 52 sesiones de la mesa de paz estatal y tres mil 876 de mesas regionales, se alcanzaron 183 acuerdos para mejorar y garantizar el bienestar en la población jalisciense.