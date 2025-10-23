Presentan Carrera Igualdad para Todos

El compromiso por construir una sociedad más justa y con espacios deportivos verdaderamente inclusivos continúa fortaleciéndose en Chiapas. Cumpliendo con esta labor, el psicólogo Héctor Espinosa Valadez, organizador de la Carrera Igualdad para Todos en el Deporte, visitó el estudio de TVO Cuarto Poder para compartir los detalles de la quinta edición de este noble evento que promueve la participación de niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad.











