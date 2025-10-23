﻿﻿
SÍGUENOS

Presentan Carrera Igualdad para Todos

Octubre 23 del 2025
La quinta edición de la carrera se celebrará el 26 de octubre, a partir de las 8:30 horas. Diego Pérez/CP
La quinta edición de la carrera se celebrará el 26 de octubre, a partir de las 8:30 horas. Diego Pérez/CP

El compromiso por construir una sociedad más justa y con espacios deportivos verdaderamente inclusivos continúa fortaleciéndose en Chiapas. Cumpliendo con esta labor, el psicólogo Héctor Espinosa Valadez, organizador de la Carrera Igualdad para Todos en el Deporte, visitó el estudio de TVO Cuarto Poder para compartir los detalles de la quinta edición de este noble evento que promueve la participación de niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad.




﻿