Presentan Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

El titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, anunció la instalación oficial de este órgano mediante un decreto publicado el 4 de agosto, como parte de la iniciativa promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Su objetivo central será fomentar la participación ciudadana en la discusión y transformación del marco electoral, convocando a la población a expresar sus opiniones sobre posibles reformas y realizando los análisis técnicos necesarios. Para ello, se conformarán grupos de trabajo especializados y se elaborará un reglamento interno que regule su operación.





La comisión trabajará en coordinación con diversas dependencias del Ejecutivo federal, entre ellas la Secretaría de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Consejería Jurídica y la Oficina de la Presidencia, contando con figuras como Rosa Icela Rodríguez, José Peña Merino, Ernestina Godoy Ramos, Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas y Arturo Zaldívar. Gómez subrayó que el proceso será abierto, plural y transparente, con el fin de alcanzar consensos que fortalezcan el sistema democrático del país.