Presentan credencial del Servicio Universal de Salud

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026, se llevará a cabo el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, identificación que garantizará el derecho a la salud en las instituciones médicas pública del Gobierno de México: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), el IMSS Bienestar, así como en los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.