Presentan credencial del Servicio Universal de Salud

Enero 20 del 2026
La presidenta de México recibió a Mary Simon, gobernadora general de Canadá, en Palacio Nacional. El Universal
México.-  La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026, se llevará a cabo el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, identificación que garantizará el derecho a la salud en las instituciones médicas pública del Gobierno de México: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), el IMSS Bienestar, así como en los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.

