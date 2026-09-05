Presentan la Carrera Panamericana en Casa Chiapas

Faltando 40 días para el arranque ceremonial en Tuxtla Gutiérrez, se dio a conocer la ruta de la Carrera Panamericana 2026 en acto celebrado en Casa Chiapas de la Ciudad de México.
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Faltando 40 días para el arranque ceremonial en Tuxtla Gutiérrez, se dio a conocer la ruta de la Carrera Panamericana 2026 en acto celebrado en Casa Chiapas de la Ciudad de México.
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