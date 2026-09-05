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Presentan la Carrera Panamericana en Casa Chiapas

Septiembre 05 del 2026
La carrera de autos clásicos más importante del mundo regresa a Chiapas este 2026. Diego Pérez/CP
La carrera de autos clásicos más importante del mundo regresa a Chiapas este 2026. Diego Pérez/CP

Faltando 40 días para el arranque ceremonial en Tuxtla Gutiérrez, se dio a conocer la ruta de la Carrera Panamericana 2026 en acto celebrado en Casa Chiapas de la Ciudad de México. 




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