Presentan listas de periodistas críticos de la 4T

México.- La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, presentó un supuesto ecosistema digital coordinado entre medios de comunicación y opositores que, según el gobierno, amplifican mensajes para golpetear al movimiento de la autoproclamada Cuarta Transformación.

Durante su conferencia titulada Derecho de Réplica, la expresidenta de Morena mostró una lista de periodistas, políticos y "comentócratas", a quienes acusó de retomar, respaldar y politizar información para atacar a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.