Presentan resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad

Septiembre 09 del 2025
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en los primeros 11 meses del sexenio se detuvo a más de 32 mil personas por delitos de alto impacto, se decomisaron 16 mil armas de fuego, se incautaron 245 toneladas de droga —incluidas 3.6 millones de pastillas de fentanilo— y se desmantelaron más de mil 400 laboratorios de metanfetaminas. Además, destacó avances en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con 43 mil llamadas recibidas en la línea 089 y 239 detenidos en 19 estados.


Por su parte, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó que el homicidio doloso bajó 32% entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, registrando el nivel más bajo desde 2015. La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó estos avances y felicitó al Gabinete de Seguridad, subrayando que en agosto de este año hubo 27 homicidios menos que en septiembre del año pasado.

