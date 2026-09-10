Presentan simplificación administrativa en el IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó un plan de simplificación administrativa para digitalizar trámites, dirigido a 665 mil empresas con hasta 10 trabajadores.

"Estamos presentando esta simplificación administrativa que tiene mucho que ver con digitalizar trámites y también de acompañamientos permanentes para estos trámites, y facilitar la relación con el Seguro Social, es decir, trámites más rápidos, más sencillos y sin necesidad de acudir a ventanillas, sin tanta vuelta", explicó Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS.



