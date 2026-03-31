Presentan solicitud para ser partidos solo cinco ONGs

México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que cinco organizaciones de la sociedad civil presentaron solicitud de registro para construirse como partidos políticos nacionales en el periodo 2025-2026.

De acuerdo con un boletín publicado por el órgano electoral, las organizaciones que presentaron solicitud son:

Interacción y Empatía para Todos, A.C. (Partido Interacción Empática), Construyendo Sociedades de Paz, A.C. (Partido PAZ), México Tiene Vida, A.C. (México Tiene Vida), Personas Sumando en 2025, A.C. (Somos México) y Agrupación Política Nacional Que Siga la Democracia (Que Siga la Democracia).