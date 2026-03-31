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Prevén revisar Plan B en comisiones de San Lázaro

Marzo 31 del 2026
Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral. Cortesía
Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral. Cortesía

México.-  El presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral, de la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Lobo, anunció que comenzó a circular el proyecto de dictamen de la reforma electoral, llamado Plan B, entre los integrantes de su comisión y la Comisión de Puntos Constitucionales.

Además, dio a conocer que no se modificó el título de la minuta que envió el Senado de la República, debido a lo que el proyecto del dictamen contiene aún la mención a la revocación de mandato, a pesar de que la reforma ya no lo contemple.

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