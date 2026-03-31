Prevén revisar Plan B en comisiones de San Lázaro

México.- El presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral, de la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Lobo, anunció que comenzó a circular el proyecto de dictamen de la reforma electoral, llamado Plan B, entre los integrantes de su comisión y la Comisión de Puntos Constitucionales.

Además, dio a conocer que no se modificó el título de la minuta que envió el Senado de la República, debido a lo que el proyecto del dictamen contiene aún la mención a la revocación de mandato, a pesar de que la reforma ya no lo contemple.