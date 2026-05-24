PRI rechaza propuesta de anular elecciones

México.- El senador Manuel Añorve Baños alertó de la "descarada" pretensión de Morena para perpetuarse en el poder con su iniciativa que propone anular elecciones ante una supuesta intervención extranjera.

El coordinador del PRI en el Senado afirmó que "este gobierno autoritario" confecciona un traje a la medida como en Venezuela con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, rompiendo los equilibrios democráticos luego de desaparecer los órganos autónomos del Estado mexicano y tener el control de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.



