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Procesan a 13 militares por homicidio de menores

Abril 08 del 2026
El Centro Prodh expuso que la resolución contra militares genera nuevos retos para que la FGR. Cortesía
El Centro Prodh expuso que la resolución contra militares genera nuevos retos para que la FGR. Cortesía

México.-  A casi 11 meses de que Leidy y Alexa fueran privadas de la vida por elementos del Ejército, 13 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fueron vinculados a proceso por el homicidio de las dos niñas, de 11 y siete años, así como por la tentativa de homicidio de una adolescente de 14 años, un adolescente de 12 y dos adultos más, todos integrantes de la misma familia, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

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