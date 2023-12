Prohibirán afters en Tuxtla este fin de año

Por disposición oficial, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que Preside Carlos Morales Vázquez, aplicará durante este 31 de diciembre del 2023 y 1 de enero de 2024, la prohibición de los famosos afters, que en otras ocasiones se habían realizado hasta alta horas de la madrugada o incluso al día siguiente todo esto en establecimientos que expenden o suministren bebidas alcohólicas, centros de diversión nocturna, así como salones de fiestas o eventos, por lo que se les invita a que se sujeten a sus horarios establecidos para evitar sanciones.

Lo anterior, siendo una de las tareas primordiales del Gobierno municipal, bajo diálogos con empresarios y sociedad civil, en Materia de Control Sanitario de establecimientos que expenden o suministren bebidas alcohólicas.

En este sentido, la dirección de Verificaciones y Clausuras de la Secretaría de Salud Municipal, ha notificado debidamente a todos los establecimientos sobre esta medida.

De igual manera se ha notificado a salones de fiestas y negocios, para exhortarles a no realizar las famosas fiestas de fin de año o after, como parte de las estrategias establecidas en el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, deseando que estas fechas sean de paz y reconciliación, la armonía familiar y no verse afectada por el desorden y el exceso.