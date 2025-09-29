﻿﻿
SÍGUENOS

Promociones Jiménez celebra seis años

Septiembre 29 del 2025
Turipache al final logró quedarse con la copa y la levantó emocionado después de su triunfo. Alan Pola/CP
Turipache al final logró quedarse con la copa y la levantó emocionado después de su triunfo. Alan Pola/CP

Con una gran entrada y un ambiente electrizante, Promociones Jiménez, en colaboración con Promociones Maxillus, celebró su sexto aniversario con una función llena de emociones, demostrando por qué se ha consolidado como una empresa líder de la lucha libre en el sureste mexicano. La magna función se llevó a cabo en el emblemático Centro Deportivo Roma, considerado la catedral de la lucha libre chiapaneca, escenario que vibró con cada combate.




﻿