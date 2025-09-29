Promociones Jiménez celebra seis años

Con una gran entrada y un ambiente electrizante, Promociones Jiménez, en colaboración con Promociones Maxillus, celebró su sexto aniversario con una función llena de emociones, demostrando por qué se ha consolidado como una empresa líder de la lucha libre en el sureste mexicano. La magna función se llevó a cabo en el emblemático Centro Deportivo Roma, considerado la catedral de la lucha libre chiapaneca, escenario que vibró con cada combate.











