Propaganda política, la demanda de PRI contra Adán

Septiembre 24 del 2025
Ua mera propaganda política: gobernador Javier May Rodríguez respecto a las acciones de "Alito". El Universal
México.-  Como una mera propaganda política calificó el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, la demanda interpuesta por la dirigencia nacional del PRI en Estados Unidos en contra del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández.

 

