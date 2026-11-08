Propone INE aumento salarial de 6 % para personal

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que a partir de los primeros resultados de las revisiones laborales, salariales y operativas que lleva a cabo, y con la voluntad de traducir este ejercicio en soluciones concretas, plantea un incremento salarial del seis por ciento para el personal de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) con nivel FA1, a partir de enero de 2027, así como un conjunto de medidas encaminadas a mejorar sus condiciones de trabajo.