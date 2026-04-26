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Proponen un año de licencia de maternidad

Abril 26 del 2026
Acción Nacional propone maternidad de un año con goce de sueldo. El Universal
Acción Nacional propone maternidad de un año con goce de sueldo. El Universal

México.-  El diputado panista, César Israel Damián Retes, propuso reformar la Ley Federal del Trabajo para ampliar la licencia de maternidad con goce de sueldo, a cincuenta y dos semanas después del parto, de las cuales seis podrán disfrutarse antes de la fecha de alumbramiento, con el propósito de fortalecer la protección de las madres trabajadoras y garantizar mejores condiciones de salud y cuidado durante el primer año de vida de los menores.

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