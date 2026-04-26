Proponen un año de licencia de maternidad

México.- El diputado panista, César Israel Damián Retes, propuso reformar la Ley Federal del Trabajo para ampliar la licencia de maternidad con goce de sueldo, a cincuenta y dos semanas después del parto, de las cuales seis podrán disfrutarse antes de la fecha de alumbramiento, con el propósito de fortalecer la protección de las madres trabajadoras y garantizar mejores condiciones de salud y cuidado durante el primer año de vida de los menores.