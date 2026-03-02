PVEM, de acuerdo en 95 % de la ley: Velasco

México.- En víspera de que sea enviada al Congreso, el coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, afirmó que esa fuerza política respalda en un 90 o 95 por ciento la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Acompañado de la presidenta de su partido, Karen Castrejón, y el coordinador en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, señaló sin embargo que su partido esperará a tener la iniciativa formal que envíe la mandataria para poder analizarla y fijar una postura.