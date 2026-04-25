Queda libre subteniente acusado de tortura

México.- Tras 15 años sin recibir sentencia condenatoria, un juez federal ordenó que el subteniente de Infantería, Jorge Alberto Tadeo Hernández, lleve dentro del Campo Militar 1-A su proceso penal por homicidio y tortura contra un integrante de Los Zetas en 2011.

José Reynoso Castillo, juez cuarto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, autorizó al oficial salir de la prisión militar porque hasta el momento no se ha demostrado su responsabilidad en el caso registrado en el marco de las operaciones contra el narcotráfico en el sexenio del expresidente Calderón Hinojosa.