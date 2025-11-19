Rancho Tierra Fría conquista el Torneo Revolucionario

El XXIV Torneo Revolucionario 2025 David Moreno Ruiz llegó a su fin con una charreada vibrante en Emiliano Zapata, donde Rancho Tierra Fría se proclamó campeón tras imponerse en una final muy pareja que se definió hasta la última suerte. Con un total de 227 unidades, el escuadrón de San Cristóbal de Las Casas superó a Rancho El Olvido de Veracruz, que acumuló 221, y a Charros de Tecpatán, que cerraron con 206. Rancho San Luis completó la tabla con 165 bonos.
- Nacional
- Chiapas
- Deportes
- Gente
- Reporte 4
- Ver Más