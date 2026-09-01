Reactivan aprehensión a excuñada de Duarte

México.- Un juez federal reactivó la orden de aprehensión girada en 2019 contra Mónica Ghihan Macías Tubilla, excuñada de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por su presunta responsabilidad en el crimen de defraudación fiscal por 3.5 millones de pesos.

De acuerdo con registros judiciales, un juzgador del Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, revivió este mandamiento judicial luego de que una jueza federal con residencia en dicha entidad lo diera de baja, en febrero pasado.



