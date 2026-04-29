Reafirma Maru Campos compromiso con la legalidad

Chihuahua.- La gobernadora Maru Campos Galván (PAN) reiteró su compromiso de desempeñarse siempre en el marco de la ley y trabajar de manera coordinada con las instituciones dedicadas a fortalecer el Estado de derecho.

Ante los recientes señalamientos que se han hecho de las investigaciones del narcolaboratorio en el municipio de Morelos en la Sierra Tarahumara, afirmó que las indagatorios siguen su curso y recordó que el gobierno del estado creó una Unidad Especializada que ya reportó sus primeros resultados.



