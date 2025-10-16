Realizan cambio de mando en Unicapam

México.- Luego de declarar que el huachicol fiscal es corrupción que nació en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y también que la Secretaría de la Marina es la única que combate la corrupción en la actualidad, el vicealmirante Javier Torres Claudio fue rotado de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (Unicapam).

Torres Claudio participó la semana pasada en el Congreso Anual de Agentes Navieros, en donde hizo declaraciones sobre la corrupción en el marco de la investigación que obra en la Fiscalía General de la República (FGR) sobre huachicol fiscal y otros aspectos.