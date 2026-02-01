﻿﻿
Realizan jornada en defensa de la soberanía nacional

Febrero 01 del 2026
Se concentraron en algunos estados para mostrar respaldo a la presidenta de México. Cortesía
México.- 

 Al reiterar su rechazo a cualquier tipo de intervención extranjera, los morenistas en Tabasco llevaron a cabo una concentración multitudinaria desde la que llamaron a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y la soberanía del país.

