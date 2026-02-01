Realizan jornada en defensa de la soberanía nacional

México.-
Al reiterar su rechazo a cualquier tipo de intervención extranjera, los morenistas en Tabasco llevaron a cabo una concentración multitudinaria desde la que llamaron a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y la soberanía del país.
