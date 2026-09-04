Rechaza escenario complicado para la 4T

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) deba prepararse para enfrentar una elección intermedia complicada en 2027, como advirtió la semana pasada el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal Ávila, quien llamó a los integrantes del partido a alistarse ante el fortalecimiento de la oposición.

Cuestionada sobre si coincidía con el pronóstico de Monreal, la presidenta respondió que "la verdad, no tanto", y sostuvo que el movimiento que encabeza políticamente mantiene un amplio respaldo ciudadano.



