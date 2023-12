Reconoce UNACH a ganadoras del Concurso de Tesis "Florinda Lazos León"

La Universidad Autónoma de Chiapas, a través de la Coordinación para la Evaluación de Políticas Públicas para la Transversalización del Género, perteneciente a la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, dio a conocer a las personas ganadoras del segundo concurso de tesis "Florinda Lazos León".

El concurso tuvo como propósito incentivar a la comunidad estudiantil universitaria del nivel licenciatura, para que realicen tesis con un enfoque de género, interculturalidad y no discriminación.

Bajo esta premisa, estudiantes de distintas unidades académicas se sumaron a esta convocatoria, con diferentes propuestas que se apegaban a los lineamientos establecidos.

En ese sentido, la estudiante de Sociología, de la Facultad de Ciencias Sociales, Campus III, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Verónica Guadalupe Vaquerizo López, obtuvo el primer lugar con su trabajo denominado: Representaciones sociales de género de feligresas de la iglesia ´Solo Cristo Salva", en San Cristóbal de Las Casas, bajo la dirección de la académica Ana Berónica Palacios Gámaz.

Mientras que el segundo lugar fue para la estudiante de la Licenciatura en Enseñanzas del Inglés, de la Facultad de Lenguas, Campus I, Tuxtla Gutiérrez, Diana Fernanda Arriaga Ricárdez, con su trabajo "Teaching english as a Foreign Language to dyslexic learners: a case study in Chiapas", dirigida por la docente de su unidad académica, Ana María Elisa Díaz de la Garza.

Por último, la Coordinación para la Evaluación de Políticas Públicas para la Transversalización del Género felicitó a todos y todas las participantes, al tiempo de exhortar a la comunidad estudiantil que cumplan con los requisitos de la convocatoria a participar en el tercer concurso.