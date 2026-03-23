Reconocen demora en dictaminación de Plan B

México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, reconoció que el Plan B enfrenta ajustes de fondo debido que no se previó la posibilidad de que aumente el número de regidores en los ayuntamientos del país.

En entrevista, explicó que la redacción actual del proyecto, particularmente en el artículo 115 constitucional, podría generar una obligación indirecta para que municipios con cabildos reducidos incrementen el número de sus integrantes.