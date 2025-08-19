Red de Abogadas Indígenas exige disculpa a Layda Sansores





Integrantes de la Red Nacional de Abogadas Indígenas exigieron a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ofrecer una disculpa pública por el lenguaje racista que utilizó contra las mujeres indígenas. En un comunicado, advirtieron que este tipo de expresiones refuerzan la discriminación y la desigualdad, y pidieron que la mandataria acredite cursos en temas de racismo, derechos indígenas, perspectiva de género e interculturalidad.





Flora Gutiérrez, abogada zapoteca, aseguró que lo más grave es que discursos como el de Sansores perpetúan la idea de que ser indígena es algo negativo. Destacó que ser mujer indígena es un orgullo que conecta con las ancestras y la historia de los pueblos originarios, y subrayó que el racismo en México sigue siendo estructural, limitando el acceso a derechos, servicios e infraestructura, sobre todo en las comunidades más pobres.