Regresa el "Depredador del Aire" a Tuxtla

El espectáculo de la Lucha Libre vuelve a encender la capital chiapaneca con una función de alto nivel, encabezada por el regreso del "Depredador del Aire", Volador Jr., quien compartirá cuadrilátero con Felino Jr. para enfrentar a los temibles Averno y Murcy Jr., en el evento organizado por Promociones Jiménez y Promociones Maxillus. La cita es el domingo 16 de noviembre a partir de las 18:30 horas, en el Deportivo Roma de Tuxtla Gutiérrez, donde se espera un lleno total.











