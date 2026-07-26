Regular redes sociales sin cerrar la brecha digital

México.- La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir una discusión nacional sobre una posible regulación del acceso de niñas, niños y adolescentes a las redes sociales ha colocado sobre la mesa un debate urgente: cómo proteger a los menores de los riesgos digitales sin limitar sus derechos ni profundizar las desigualdades existentes.

Como parte de este proceso, la mandataria anunció la realización de tres foros regionales que se llevarán a cabo el 19 de agosto en Nuevo León, el 3 de septiembre en Chiapas y el 17 de septiembre en Guerrero. Con el objetivo de construir una propuesta de iniciativa que será entregada al Congreso de la Unión para fortalecer la protección de las infancias en el entorno digital.



