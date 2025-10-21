Repara Pemex ducto tras derrame de hidrocarburo

México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) culpó a las lluvias del derrame de un ducto de hidrocarburos en Veracruz y dijo que ya se reparó, pero que siguen los trabajos de limpieza.

"Petróleos Mexicanos finalizó de manera segura la reparación del ducto afectado por las lluvias extraordinarias en la región norte del estado de Veracruz y atendió de inmediato la pérdida de contención registrada en alrededor de ocho kilómetros en las inmediaciones del municipio de Álamo Temapache, mediante la activación de los protocolos de seguridad industrial y ambiental", dijo la petrolera en un comunicado.