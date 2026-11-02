Reporta SRE muerte de connacional tras choque de trenes

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó la mañana de ayer lunes el fallecimiento de una persona mexicana tras accidente ferroviario en Toledo, España, quien permanecía desaparecida.
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó la mañana de ayer lunes el fallecimiento de una persona mexicana tras accidente ferroviario en Toledo, España, quien permanecía desaparecida.
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