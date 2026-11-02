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Reporta SRE muerte de connacional tras choque de trenes

Noviembre 02 del 2026
La SRE confirmó el fallecimiento de un connacional en Urba, Toledo, luego del accidente ferroviario el pasado 28 de octubre. Cortesía
La SRE confirmó el fallecimiento de un connacional en Urba, Toledo, luego del accidente ferroviario el pasado 28 de octubre. Cortesía

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó la mañana de ayer lunes el fallecimiento de una persona mexicana tras accidente ferroviario en Toledo, España, quien permanecía desaparecida.


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