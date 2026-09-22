Reportan ahorro millonario por prevenir anticorrupción

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) ha generado, en dos años, un ahorro de 83.8 mil millones de pesos (mdp) en materia de prevención, a través de mejores prácticas de compra, seguimiento a la administración de contratos, así como mediante el cobro de multas, sanciones y mayor eficiencia en la organización.

"En dos años, son cerca de 83 mil millones de pesos que hemos logrado evitar, ya sea por altos costos de algún producto, de algún servicio o de alguna obra pública. Y, por otro lado, ya las sanciones: cuando se encuentra que hay una mala práctica en algún lugar, pues se actúa y como sanción administrativa se envía al Tribunal Federal de Justicia Administrativa —así está hoy en la Constitución—, y si no, o si es muy grave, se envía a la Fiscalía General de la República. Entonces es muy buen resultado", puntualizó en la conferencia matutina "Las Mañaneras del Pueblo".



