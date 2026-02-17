Reportan presuntos daños al erario por 65 mil mdp

México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó un probable daño al erario por más de 65 mil 169 millones de pesos, durante el ejercicio del presupuesto del 2024, en el que realizó 2 mil 265 auditorías.

El martes en la Cámara de Diputados, David Colmenares, titular de la ASF, presentó la Tercera, y última, entrega de informes de la Cuenta Pública 2024, en la que se realizaron 1 mil 556 auditorías en total: 153 de cumplimiento financiero, 35 de desempeño y 1 mil 378 de gasto federalizado.