Rescatan a 10 menores y 3 adultos víctimas de trata

Hermosillo.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tras el cateo de un domicilio en la capital del estado, se logró rescatar a diez niños de diferentes edades y tres adultos que eran víctimas de trata de personas.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado de Sonora, la institución solicitó y obtuvo de la autoridad judicial, una orden de cateo, como parte de las técnicas de investigación dentro de una carpeta iniciada por delitos previstos y sancionados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Trata de Personas.