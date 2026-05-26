Respalda Sheinbaum llamado del papa a regular la IA

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como "muy interesante" la primera encíclica del papa León XIV, en la que el pontífice advierte sobre los riesgos del poder tecnológico y plantea la necesidad de "desarmar" la inteligencia artificial mediante regulación y una reflexión ética centrada en el futuro de la humanidad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó el carácter humanista del documento titulado "Magnifica Humanitas", y aseguró que su contenido va más allá de la regulación tecnológica, al cuestionar quién controla actualmente las herramientas digitales y con qué fines se utilizan.