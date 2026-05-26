﻿﻿
SÍGUENOS

Respalda Sheinbaum llamado del papa a regular la IA

Mayo 26 del 2026
"¿Quién detenta la inteligencia artificial? ¿Quién detenta las redes sociales? ¿Quién genera los algoritmos? Todo esto lo presenta el papa", citó la mandataria este martes en su conferencia. Cortesía
"¿Quién detenta la inteligencia artificial? ¿Quién detenta las redes sociales? ¿Quién genera los algoritmos? Todo esto lo presenta el papa", citó la mandataria este martes en su conferencia. Cortesía

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como "muy interesante" la primera encíclica del papa León XIV, en la que el pontífice advierte sobre los riesgos del poder tecnológico y plantea la necesidad de "desarmar" la inteligencia artificial mediante regulación y una reflexión ética centrada en el futuro de la humanidad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó el carácter humanista del documento titulado "Magnifica Humanitas", y aseguró que su contenido va más allá de la regulación tecnológica, al cuestionar quién controla actualmente las herramientas digitales y con qué fines se utilizan.

﻿