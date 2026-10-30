﻿﻿
SÍGUENOS

Revelan cómo operaban empresas proveedoras del INE

Octubre 30 del 2026
Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Cortesía
Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Cortesía

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, reveló que dos compañías identificadas con las siglas "GC" y "GHC" acumularon contratos y operaciones por 8 mil 870 millones de pesos (mdp) con diferentes entidades públicas, de forma principal en el ámbito electoral como el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs) de distintas entidades de México de 2014 a 2026.


﻿