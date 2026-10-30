Revelan cómo operaban empresas proveedoras del INE

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, reveló que dos compañías identificadas con las siglas "GC" y "GHC" acumularon contratos y operaciones por 8 mil 870 millones de pesos (mdp) con diferentes entidades públicas, de forma principal en el ámbito electoral como el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs) de distintas entidades de México de 2014 a 2026.



