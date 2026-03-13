Revelan exfuncionarios con pensiones doradas

México.- La Secretaría Anticorrupción (SAyBG) reveló los nombres de extrabajadores con pensiones millonarias en Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y en la que parecen los nombres de José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda; y Óscar Espinosa Villarreal, exjefe del Departamento del DF.