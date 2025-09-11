Revisará Gobierno Federal traslado de combustible

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que tras la explosión de una pipa de gas LP el miércoles en Iztapalapa, en donde hasta ahora se reportan cinco fallecidos y 90 heridos, se buscará fortalecer la seguridad en el traslado de combustibles.

La mandataria indicó que este tema de fortalecimiento de seguridad en el traslado de combustibles lo está revisando la Secretaría de Energía (Sener) y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).