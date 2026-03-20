﻿﻿
SÍGUENOS

Revocación puede discutirse hasta enero 2027

Marzo 20 del 2026
Hasta primer mes de 2027 la discusión de la revocación de mandato, dijo la presidenta. Cortesía
Hasta primer mes de 2027 la discusión de la revocación de mandato, dijo la presidenta. Cortesía

México.-  La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el proceso de revocación de mandato del Ejecutivo podrá discutirse hasta enero de 2027, conforme a lo establecido en la Constitución, y subrayó que este mecanismo no es automático ni obligatorio, sino que debe solicitarse mediante la recolección de firmas ciudadanas.

Explicó que su Plan B busca ajustar los tiempos en los que puede realizarse este ejercicio democrático y permitir que el titular del Ejecutivo pueda expresarse de manera pública sobre el proceso.

﻿