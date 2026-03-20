Revocación puede discutirse hasta enero 2027

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el proceso de revocación de mandato del Ejecutivo podrá discutirse hasta enero de 2027, conforme a lo establecido en la Constitución, y subrayó que este mecanismo no es automático ni obligatorio, sino que debe solicitarse mediante la recolección de firmas ciudadanas.

Explicó que su Plan B busca ajustar los tiempos en los que puede realizarse este ejercicio democrático y permitir que el titular del Ejecutivo pueda expresarse de manera pública sobre el proceso.